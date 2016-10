Bei entsprechendem Heilungsverlauf könnte Sabitzer im WM-Qualifikationsspiel Österreichs gegen Irland am 12. November in Wien wieder dabei sein. Sabitzer hatte sich die Verletzung am Sonntag beim 1:0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg in der Anfangsphase zugezogen. Der in der Startelf gesetzte 22-jährige Offensivspieler war nach 15 Minuten ausgetauscht worden.