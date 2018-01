Tajouri wechselt von Austria Wien in die MLS .

Ismael Tajouri verlässt Österreichs Fußball-Vizemeister Austria Wien. Der Mittelfeldspieler wechselt in die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) zum New York City FC. Dafür hat Manprit Sarkaria endgültig den Sprung in die Kampfmannschaft der Favoritner geschafft. Der 21-jährige Flügelspieler erhielt einen Dreijahresvertrag, wie der aktuelle Bundesliga-Tabellensechste am Freitag mitteilte.