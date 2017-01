Tunesien besiegte im Afrika-Cup Algerien 2:1 .

Die algerische Fußball-Nationalmannschaft muss beim Afrika-Cup in Gabun um den Einzug ins Viertelfinale fürchten. In ihrem zweiten Spiel unterlag das mitfavorisierte Team am Donnerstag in Franceville Tunesien mit 1:2. Schon in ihrer Auftaktbegegnung hatten sich die Algerier gegen Simbabwe mit einem 2:2 begnügen müssen.