WM-Qualifikationsmatch gegen Irland in Wien ausverkauft .

Das WM-Qualifikationsspiel gegen Irland am 12. November im Wiener Happel-Stadion ist praktisch ausverkauft. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag bekannt gab, ist nur noch eine geringe Menge an Bahnreisepaketen erhältlich.