USA und China nähern sich im Handelsstreit an .

Die USA und China haben sich in ihrem Handelsstreit offenbar angenähert. Ein einer gemeinsamen Erklärung beider Länder am Samstag in Washington hieß es, man habe Maßnahmen vereinbart, um das US-Handelsdefizit mit China zu verringern. Dazu gehöre, dass China mehr US-Produkte kaufe und Dienstleistungen beziehe.