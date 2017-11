Völkermord in Srebrenica: Mladic schuldig gesprochen .

Der bosnisch-serbische Ex-Militärchef Ratko Mladic ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter des UNO-Kriegsverbrechertribunals zum früheren Jugoslawien sprachen ihn am Mittwoch in Den Haag in zehn der elf Anklagepunkte schuldig. Die Verteidiger hatten auf Freispruch in allen Punkten oder höchstens 15 Jahre Haft plädiert.