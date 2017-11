A4-Flüchtlingsdrama: Prozess in Ungarn fortgesetzt .

In Ungarn ist am Dienstag der Prozess gegen die Schlepperbande fortgesetzt worden, die für den Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Lkw verantwortlich gemacht wird. Deren Leichen waren 2015 an der A4 bei Parndorf gefunden worden.