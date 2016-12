Verwirrung um Feinstaubwerte durch Silvester-Feuerwerke .

Laut dem Österreichischem Verein für Kraftfahrzeugtechnik wird durch Silvester-Feuerwerke soviel gesundheitsschädlicher Feinstaub in Form von PM10 produziert, wie durch den Auto- und Lkw-Verkehr in einem Jahr, erklärte der ARBÖ in einer Aussendung am Donnerstag.