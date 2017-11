Welt-Aids-Tag: Parlament in Hofburg trägt rote Schleife .

Anlässlich des Welt-Aids-Tages trägt das Parlament im Ausweichquartier in der Hofburg am 1. Dezember heuer zum achten Mal eine überdimensionale rote Schleife, das Red Ribbon. "Weil HIV/Aids vielfach noch immer Tabuthemen sind, müssen Aufklärung und Prävention in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle einnehmen", sagte Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger (ÖVP).