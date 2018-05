Strache beim verbotenen Rauchen im Bierzelt erwischt .

Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache ist beim verbotenen Rauchen im Bierzelt erwischt worden - zu sehen in einem von seiner Partei im Internet veröffentlichen Video zur 1.-Mai-Kundgebung der FPÖ in einem Zelt des Urfahranermarktes in Linz. Er reagierte mit einer Entschuldigung und der Zusicherung "Eine allfällige Strafe werde ich natürlich bezahlen".