Laut ersten Erkenntnissen soll der Tote dort abgelegt worden sein. Offenbar habe jemand versucht, den unbekannten Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren in die Eibergklamm zu werfen, so die Ermittler. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. "Die genaue Todesursache ist vorerst aber unklar", sagte LKA-Chef Walter Pupp. Eine Obduktion am Nachmittag soll Klarheit bringen. Ob die Ergebnisse dann bekannt gegeben werden, hänge von kriminaltaktischen Überlegungen ab, so der Chefermittler.

Die Leiche war am Montag gegen 8.00 Uhr von einem Lkw-Lenker am Parkplatz "Steinerne Stiege" an der Eibergstraße (B173) hinter der Leitschiene gefunden worden. Zufällig anwesende Mitarbeiter der Straßenmeisterei alarmierten Polizei und Rettung. Beim Toten handelt es sich um einen Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren. Die genaue Identität war vorerst unklar und Gegenstand der Erhebungen.

Aufgrund der Lage der Leiche könne davon ausgegangen werden, dass versucht worden ist, den Toten in die Eibergklamm zu werfen, so Pupp. Bäume hätten den Absturz aber verhindert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Unbekannte in der Nacht auf Montag dort abgelegt worden sein. Die Polizei ersuchte etwaige Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.