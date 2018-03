Weil bei zwei Verhandlungen über die Gehälter der Bankangestellten nicht einmal ein Angebot der Banken auf den Tisch gelegt wurde, erhöht die Privatangestelltengewerkschaft (GPA-DJP) den Druck. Seit Montag kommt es zu Betriebsversammlungen. Diese sollen bis zur dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag dieser Woche fortgesetzt werden.

Die Gewerkschaftsvertreter wollen sich nicht mehr länger hinhalten lassen. In den Betriebsversammlungen wird über die unhaltbare Vorgangsweise informiert, teilte die GPA mit. Bei einer Nicht-Einigung am Donnerstag dieser Woche werde „die Gangart verschärft“, drohte die Privatangestelltengewerkschaft in einer Aussendung.

„Was hilft ein gutes Verhandlungsklima, wenn kein Angebot auf den Tisch kommt“, wetterte GPA-Verhandlungsführer Wolfgang Pischinger. Das sei „unverständlich und inaktzeptabel“, betonte er. Die Gewerkschafter fordern unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um vier Prozent. Begründet wird dies damit, dass die Wirtschaft boome und die Branchendaten im Bankensektor erstmals seit Jahren sehr gut seien. Die Forderungen, wozu neben der Gehaltserhöhung eine Kinderzulage ab dem ersten Tag ab der Geburt des Kindes, zusätzliche Freizeitphasen und ein Recht auf Qualifizierung gehören, blieben aufrecht, erklärte der GPA-Chefverhandler Pischinger.