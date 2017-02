Mit drei unter Par startete Bernd Wiesberger gut ins Turnier. Dass er es aber noch besser kann bewies der Südburgenländer an Tag zwei. Da lieferte Österreichs bester Golfer eine wahre Show ab. Mit neun Birdies in Folge ließ er es ordentlich krachen und sorgte für den Höhepunkt des Bewerbs. Zur Halbzeit lag der Oberwarter dann auch in Führung. Allerdings verpatzte er den Moving Day. Eine 73er-Runde bedeute Platz vier vor dem Finaltag.

Zwei Schläge fehlten auf Sieg

Und an diesem zeigte Wiesberger zu Beginn gleich wieder starkes Golf. Die Bilanz nach vier Löchern: Drei Birdes. Allerdings kassierte er in der Folge mit seinem angriffslustigen Spiel auch zwei Bogeys, die er aber eiskalt wegsteckte. Wiesbergers Antwort auf der Acht: Ein Eagle. Danach ging es souverän weiter. Drei Birdies und kein Schlagverlust bis zum Ende bedeuteten eine tolle 66er-Runde am Schlusstag. In der Endabrechnung ergab dies zwei Schläge hinter Sieger Fabrizio Zanotti (Paraguay) und einen Schlag hinter David Lipsky (USA) Platz drei. Wiesberger markierte somit sein bestes Saisonergebnis.