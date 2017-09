Einjähriger von ausparkendem Pkw getötet .

Ein einjähriger Bub ist am Donnerstagnachmittag in Raaba-Grambach bei Graz von einem aus einer Einfahrt ausparkenden Pkw überrollt und getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Der Vater des Kleinen hatte den aus seiner Einfahrt hinausfahrenden Pkw-Lenker noch einweisen wollen und dabei nicht bemerkt, dass sein Sohn unter das Auto geraten war.