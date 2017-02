Laut SORA/ORF-Hochrechnung legt die ÖVP deutlich zu, die SPÖ verliert massiv - ihr droht der Absturz auf Platz 5. Die KPÖ kann Platz 2 mit deutlichem Abstand zur FPÖ auf Platz 3 halten. Die Grünen verlieren etwas, die NEOS ziehen anstelle der Piraten in das Stadtparlament ein, war die Prognose.

Um 17.00 Uhr wies SORA in seiner Hochrechnung die ÖVP mit 37,4 Prozent (plus 3,7) aus, die KPÖ mit 20,1 (+0,3), die FPÖ mit 16,1 (+2,4), die Grünen mit 10,6 (-1,5), die SPÖ mit 10,3 (-5,0), die NEOS (erster Antritt) mit 3,9 Prozent und die Piraten mit 1,1 Prozent (-1,6). Die ÖVP dürfte ihren Mandatsstand um zwei auf 19 erhöhen, die FPÖ um eines auf acht zulegen. Die SPÖ muss voraussichtlich auf zwei Sitze verzichten und hat nur mehr fünf, die Grünen verlieren eines auf fünf Mandate. Die KPÖ bleibt bei zehn - und das eine bisher von den Piraten gehaltene Mandat besetzen künftig die NEOS. Unverändert dürfte die Zusammensetzung der Stadtregierung bleiben: Die ÖVP bekommt laut Hochrechnung drei Regierungssitze, KPÖ, FPÖ, Grüne und SPÖ je einen.

Grüne und SPÖ müssen allerdings noch um die Vertretung in der Stadtregierung zittern: Ihr Stadtratsposten könnte zur KPÖ wandern, wenn es für diese Kommunisten sehr gut läuft, erklärte SORA-Geschäftsführer Christoph Hofinger im ORF. Auch "das eine oder andere Mandat" könnte noch wandern, aber im Prinzip sei die Hochrechnung schon stabil. Ausgezählt waren zum Zeitpunkt der ersten veröffentlichten Prognose 34 Prozent der Stimmen. Das vorläufige Endergebnis ohne Briefwahl wird gegen 19.00 Uhr erwartet.

ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl reagierte mit "tiefster Dankbarkeit" auf das Wahlergebnis. Er sei dankbar, "dass Menschen mir wieder das Vertrauen ausgesprochen haben": "Ich weiß, was das für eine Verantwortung bedeutet." LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) meinte: "Heute ist der Tag des Siegfried Nagl."

"In den nächsten Wochen wird noch sehr viel zu tun sein, eine Regierung zusammenzustellen, die für Graz arbeitet", sagte Nagl, während er seine Frau eingehängt am Arm mit vor die Presse nahm. Er meinte, es freue ihn deshalb besonders, weil er nicht zum ersten, nicht zum zweiten oder zum dritten Mal antrat, sondern schon zum vierten Mal. Zuerst wolle er nun abwarten, was am Montag die Briefwahlkarten ergeben, erst danach wolle er sich mit allen anderen Fraktionen treffen. Näheres könne er noch nicht sagen, weil das Endergebnis erst am Montag vorliegen werde. Er betonte aber, dass er bereits im Vorfeld gesagt habe, dass er mit der KPÖ eher nicht mehr zusammenarbeiten werde.

Nagl meinte, dass der Druck vor der Wahl sehr groß gewesen sei und nun "langsam abfällt". Vorerst wisse er nicht, ob noch die Anspannung vom Tag oder die Freude überwiege, "dass wir stark zulegen konnten". "Ich bin überglücklich und das bedeutet für meine Frau, dass sie weiterhin viel auf mich verzichten muss. Das gehört mit dazu." Er betonte, dass die Grazer darüber abgestimmt haben, ob man lieber jemandem das Vertrauen gibt, der versucht etwas weiterzubringen, oder jenen, die immer dagegen sind und nur sagen, schauen wir was der Siegfried Nagl macht und dann sind wir dagegen. Die Menschen haben wieder die Mitte gewählt und das kann die Volkspartei nur freuen."

Auf die Frage, ob er neue Wege gehen werde, sagte Nagl, er sei bekannt für seinen geraden Weg, "aber ab und zu biege ich schon ab, weil es braucht immer wieder neue Überlegungen und neue Ideen". Nun sei er aber nur einmal glücklich.

LH Schützenhöfer, der gemeinsam mit Nagl aus dem Bürgermeisterbüro gekommen war, meinte: "Das ist ein Erfolg für die, die sagen, dass die Stadt sich weiterentwickeln soll, und es ist ein Misserfolg für die Blockierer geworden. Es ist eine deutliche Beauftragung für Siegfried Nagl, den Weg weiterzugehen. Ich bin überglücklich, denn es ist schön für einen ÖVP-Landeshauptmann zu sehen, dass die ÖVP noch gewinnen kann. Das ist dann der Fall, wenn man die richtigen Leute an der Spitze hat. Ich habe im Wahlkampf niemanden getroffen, der gesagt hat, dass Bürgermeister Nagl nicht mehr Bürgermeister sein soll. Er muss Bürgermeister bleiben. Daher habe ich auch aber ein bisserl Angst gehabt, ob sie auch alle zur Wahl gehen. Aber sie sind zur Wahl gegangen und haben sich entschieden, ihn zu bestätigen, und das finde ich gut, dass nun Land und Stadt von Leuten aus der Volkspartei geführt werden. Wir arbeiten sehr gut zusammen, aber das heute ist der Tag des Siegfried Nagl und der Grazer Volkspartei."

Nicht nur ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl freute sich am Sonntag über das Ergebnis der Graz-Wahl, auch KPÖ-Spitzenkandidatin Elke Kahr war hoch zufrieden. SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ehmann denkt trotz des saftigen Minus nicht an Rücktritt - und FPÖ-Chef Mario Eustacchio nahm es "sportlich", dass er sein Wahlziel verfehlte.

"Ich freu mich riesig, ich bin überglücklich", sagte Kahr vor Journalisten. Man habe die Ziele, zweitstärkste Kraft und vor der FPÖ zu bleiben, erreicht. Jetzt sei die stimmenstärkste Partei am Zug, auf die anderen zuzugehen. "Ich bin gesprächsbereit und offen für jedes Gespräch. Wir haben ja niemanden von Gesprächen ausgeschlossen", betonte Kahr mit Blick auf Ansagen Nagls. Auf die Frage, ob sie sich klarere Verhältnisse gewünscht hätte, meinte sie, Wahlergebnis müsse man immer akzeptieren. Wichtig sei, dass die KPÖ gestärkt sei.

SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ehmann räumte ein, dass ein Minus "natürlich enttäuschend" sei. "Es war einfach zu kurz Zeit." Auf die Frage, ob er bleibe, meinte er: "Ja, selbstverständlich." Die vorgezogene Neuwahl aufgrund des geplatzten Budgets sei "nicht sehr hilfreich" gewesen. "Eine ausreichende Profilierung war nicht möglich", konstatierte er. Auf die Frage, ob er weitermachen wolle, antwortete Ehmann "ja sicher".

Er bekam Rückendeckung von Landeschef Michael Schickhofer: Das Abschneiden der Stadtpartei sei zwar enttäuschend, er stehe aber trotz Verlusten zum Grazer Parteichef: "Jetzt braucht es Stabilität in Graz", er gehe davon aus, dass Ehmann bleibe, sagte Schickhofer der APA. Man müsse sich nun das Ergebnis "sehr genau anschauen", aber es sei "zur Kenntnis zu nehmen". Die Grazer SPÖ sei seit Jahren in einer "schwierigen Situation", räumte Schickhofer ein. Aber Ehmann habe sich seit der Übernahme der Partei im Vorjahr "auch richtig rein gehaut". Es sei jedenfalls gute Tradition der Landespartei, sich nicht so sehr in die Belange der Stadtpartei zu mischen.

FPÖ-Spitzenkandidat Mario Eustacchio hat sich über den Stimmenzuwachs von rund drei Prozentpunkten gegenüber der APA zufrieden gezeigt. Angepeilt war jedoch die 20-Prozent-Marke. "Wir nehmen es sportlich: Wir haben zwar nicht Silber gemacht, sondern Bronze, doch ich bin zufrieden". Aus seiner Sicht wurden vonseiten der FPÖ im Wahlkampf keine Fehler gemacht: "Wir sind unserer Linie treu geblieben, wir haben alles richtig gemacht und zugewonnen", zeigte sich Eustacchio überzeugt. Stimmen habe vor allem eine Umfrage gekostet, die eine KPÖ-Bürgermeisterin in Aussicht stellte. "Da hat die ÖVP noch einmal zugelegt", so Eustacchio.

Überrascht zeigte sich der FPÖ-Spitzenkandidat über den Zugewinn der ÖVP: "Bei den Grünen und der SPÖ waren die Stimmenverluste nicht überraschend. Die ÖVP aber ist am ganzen finanziellen Desaster der Stadt schuld. Ich verstehe nicht, wie man diese Arbeit auch noch belohnen kann", hob Eustacchio hervor.