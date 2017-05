Hochalpenstraße wird geöffnet .

Trotz zweimaliger Wetterstürze mit eisigen Temperaturen, viel Neuschnee und Lawinengefahr in den vergangenen zwei Wochen ist an der Großglockner Hochalpenstraße am Dienstagvormittag der "Durchstich" beim Hochtor auf Salzburger Seite erfolgt.