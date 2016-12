Van der Bellen: "Wir haben gewonnen" .

Mit minutenlangem Gejohle, "We are the Champions"-Gesang, Rock-Rhythmen und einem Wald aus hochgehaltenen Transparenten ist der Sieger der Bundespräsidentenwahl, Alexander Van der Bellen, Sonntagabend bei seiner Wahlparty in den Wiener Sofiensälen begrüßt worden.