Pilz tritt am Montag aus Grünem Parlamentsklub aus .

Peter Pilz tritt mit kommendem Montag aus dem Grünen Parlamentsklub aus. Wie der Grüne Klubobmann Albert Steinhauser in einem Internet-Video erklärte, habe er in einem Gespräch mit Pilz eine gemeinsame Vorgangsweise gefunden. Das bestätigte auch Pilz gegenüber der APA. Am Vormittag will Pilz die Details des Austritts erklären.