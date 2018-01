Siege für Kroatien und Norwegen .

Gastgeber Kroatien und der WM-Zweite Norwegen sind mit Siegen in die Hauptrunde der Handball-EM gestartet. Die Kroaten zitterten sich am Donnerstag in Zagreb gegen Weißrussland zu einem 25:23 (15:12). Die Norweger setzten sich dank einer Steigerung nach der Pause noch deutlich gegen Serbien mit 32:27 (17:17) durch. Beide Teams halten bei vier Punkten und sind damit im Halbfinal-Rennen.