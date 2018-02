Die große Baustelle vor dem Opernball .

Zwei Tage vor dem Wiener Opernball am Donnerstag gleicht das Haus am Ring einer Baustelle: Rund 500 Arbeiter müssen in nur 30 Stunden die Oper in den wohl schönsten Ballsaal der Welt verwandeln. "Es ist sich bisher noch immer ausgegangen", beruhigte Walter Renner von den Bundestheatern. Im Inneren der Oper wird als erstes das Parkett aufgebaut.