Mindestens drei Tote bei Hochhausbrand .

Bei einem Hochhausbrand in Honolulu im US-Bundesstaat Hawaii sind am Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 13 weitere wurden verletzt, berichteten lokale Medien am Freitag. Die Behörden warnten, dass die Opferzahl steigen könnte. Rettungskräfte durchsuchten noch das 36-stöckige Wohnhaus in Honolulu. Das Feuer sei aber unter Kontrolle, schrieb Bürgermeister Kirk Caldwell auf Twitter.