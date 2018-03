Die bis 11. November geöffnete Schau, die am Donnerstag eröffnet wird, trägt den Titel "Haydn auf Reisen - In 18 Tagen von Wien nach London".

Zweieinhalb Wochen war der Komponist damals am Weg von Wien in die Metropole des einstigen britischen Weltreichs unterwegs. Anhand von Briefen etwa an Marianne von Genzinger, die Frau des Wiener Leibarztes von Fürst Nikolaus I. Esterhazy, und aus Berichten an seine Biografen weiß man, wo Haydn übernachtet hat, was er gegessen hat und wen er auf seinen Reisen getroffen hat.

Stationen, denen in der Ausstellung nachgegangen wird, bildeten dabei etwa die Kaiserkrönung von Leopold II. 1790 in Frankfurt am Main und ein Treffen mit Beethoven in Bonn. Besucher erfahren zum Beispiel auch, wie die Überfahrt von Calais nach Dover bei stürmischer See ihren musikalischen Niederschlag in Haydns Oratorium "Die Schöpfung" gefunden hat. An den einzelnen Reisestationen warten außerdem amüsante Anekdoten - gespickt mit geistreichen Zitate Haydns - auf die Besucher.