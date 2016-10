Erste Behindertensportler aufgenommen .

Fünf Para-Athleten sind am Montag in Heeressportzentren (HSZ) aufgenommen worden. Das Quintett unterzeichnete laut einer Aussendung des Sportministeriums in der Südstadt/NÖ seine Verträge. Die Aufnahme als Vertragsbedienstete erfolge befristet und erstrecke sich vorerst auf den Zeitraum bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.