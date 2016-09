Lichtermeer zum Gedenken an Hannes Arch .

Für den am 8. September tödlich verunglückten Piloten und Extremsportler Hannes Arch hat es Samstagabend in seinem obersteirischen Heimatort Trofaiach im Bezirk Leoben eine Gedenkveranstaltung und ein Lichtermeer gegeben. Trauernde stellten Kerzen vor einer Videowand mit einem großen Bild Archs auf. Rund 800 bis 1.000 Menschen versammelten sich laut Polizei am Hauptplatz in stillem Gedenken.