Mordprozess nach Gasexplosion - Urteil erwartet .

Im Mordprozess nach der verheerenden Gasexplosion in Wien-Hernals vom 26. Jänner 2017 könnte am Donnerstag am Wiener Landesgericht das Urteil gefällt werden. Einem 56-Jährigen wird vorgeworfen, das Wohnhaus vorsätzlich in die Luft gesprengt und dabei den Hausverwalter getötet zu haben.