Die Blauen beschäftigt auch die Gemeinderatswahl, bei der man "den einen oder anderen Bürgermeister schaffen" will.

Die Einrichtung eines Sicherheitsreferats und die Gründung der Sicherheitspartner-Initiative wurde von der Opposition mit Kritik bedacht. Er glaube, "dass das Projekt der Sicherheitspartner sehr gut läuft, und zwar deshalb, weil die Präventivität gegeben ist", hielt Tschürtz dem entgegen. Man sehe die Sicherheitspartner, wenn sie in den Ortschaften unterwegs seien und Hilfe leisteten: "Es entwickelt sich schön langsam", derzeit laufe eine Evaluierungsphase.

Gefragt nach seiner Einschätzung der Performance der FPÖ in der Landesregierung, stufte Tschürtz diese als "sogar schon ein bisschen sensationsähnlich" ein: "Man muss sich vorstellen, wir sind in ein leeres Büro gekommen. Wir sind erstmalig in eine Regierungsverantwortung gekommen, wo niemand da war, der uns gesagt hat, wie es funktioniert, wie es gehen kann". Innerhalb eines Jahres habe man sich aber "eingearbeitet, eingelebt" und habe "etwas weiter gebracht".

Bei der kommenden Gemeinderatswahl im Burgenland wollen die Freiheitlichen ihre derzeit 80 Gemeinderäte verdoppeln und in Gemeinden kandidieren, wo dies bisher noch nicht der Fall war. Bei einer Klausur am 19. Jänner sollen dazu Details ausgearbeitet werden, erläuterte Tschürtz.

"Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir zwei Bürgermeister erreichen könnten", skizziert der FPÖ-Obmann ein weiteres Ziel. Man sei gerade dabei, das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl - im Burgenland lag FPÖ-Kandidat Norbert Hofer in beiden Stichwahl-Anläufen vorne - in jeder Gemeinde zu analysieren. Daraus lasse sich erkennen, in welche Ortschaft man mehr Gewicht hineinlegen werde und wo man nicht so viele Möglichkeiten habe.

Was den Gemeinderatswahlkampf betrifft, wolle man es wie mit der rot-blauen Koalition auf Landesebene halten - dass jeder seine eigenen Stärken und seine Umsetzung hervorhebe sowie dass man hervor streiche, "warum die Leute die FPÖ wählen sollen", so Tschürtz. Er glaube, dass die SPÖ in ihrem Bereich das gleiche mache. Ziel könne es nicht sein, jemand zu beschädigen. Zudem seien Urnengänge in den Kommunen personen- und gemeindespezifisch bezogen.

Wie weit Hofer dann bei der nächsten Landtagswahl eingebunden werde, hänge von der kommenden Nationalratswahl ab, meinte Tschürtz. Wenn die FPÖ Erster werde und keine Regierungsbeteiligung habe, "dann gehe ich davon aus, dass der Norbert Erster Nationalratspräsident wird".

Hofer könne dann die FPÖ im Burgenland stark unterstützen. "Zu zweit in eine Landtagswahl zu gehen, das hätte einen charmanten Ansatz". Sollte die FPÖ in die Bundesregierung kommen, sei er überzeugt, dass der Burgenländer dort "eine der wichtigsten Aufgaben" annehmen werde, glaubt der Landeshauptmannstellvertreter.