"Es gibt keine aktuelle Gesprächssituation", weder mit dem Vizekanzler noch mit dem Justizminister, sagte Löger im "Ö1"-Radio. Es habe in diesem Bereich "im Vorfeld viele klärende Gespräche gegeben". "So gesehen gibt es weiterhin keine Notwendigkeit, das Budget aufzuschnüren", so Löger. Der Finanzminister hatte schon vor zwei Wochen dem Wunsch Mosers nach nachträglichen Budgetverhandlungen eine Absage erteilt.