Liverpool nur 2:2 bei Sunderland - ManCity siegte .

Nach vier Siegen in Serie in der Premier League hat sich Liverpool am Montag bei Sunderland mit einem 2:2 begnügen müssen. Die "Reds" könnten im Kampf um Platz eins damit weiter Boden auf Chelsea verlieren. Der Spitzenreiter liegt fünf Zähler voran und ist erst am Mittwoch bei Tottenham im Einsatz. Weiters rückte Manchester City wieder näher. Die Citizens gewannen gegen Burnley mit 2:1.