Österreichischer Betrüger in Mexiko festgenommen .

Ein 40-jähriger mutmaßlicher Betrüger aus Österreich ist in Mexiko verhaftet worden. Der Mann soll unter anderem mit Investment-Betrügereien einen Schaden von über 700.000 Euro angerichtet haben. Er geriet in die Schlagzeilen, als er sich per Taxi quer durch Europa chauffieren ließ. Laut "Kronen Zeitung" wurde der Mann 40-Jährige in Zusammenarbeit mit US-Kollegen des FBI festgenommen.