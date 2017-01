Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstag unweit des Apenninen-Orts Campo Felice am Gran Sasso-Massivs abgestürzt. Alle sechs Insassen sind tot, berichteten die Behörden.

Der Helikopter, der einen verletzten Skifahrer von einer Piste in Campo Felice geholt hatte und in Richtung Krankenhaus von L'Aquila unterwegs war, stürzte in eine 500 Meter tiefe Schlucht, wenige Kilometer von dem Apenninen-Skiort entfernt, der vor allem bei Römern sehr beliebt ist. Nicht ausgeschlossen wird, dass das Unglück durch dichten Nebel ausgelöst wurde.

Die Retter mussten die steile Absturzstelle mit Skiern erreichen. Wegen des dichten Nebels und niedriger Wolken war die Suche nach dem Hubschrauber problematisch, berichteten italienische Medien. Die Retter starteten im Ort Penne, wo sich das Hauptquartier der Einsatzkräfte befindet, die nach den Verschütteten im Hotel Rigopiano suchen.

Zwei Retter, die an Bord des abgestürzten Hubschraubers waren, hatten sich an der Bergung der Vermissten des von einer Lawine verschütteten Hotels Rigopiano beteiligt. Dabei handelt es sich um einen 57-jährigen Arzt und um einen 38-jährigen Sanitäter.