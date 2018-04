Bundesregierung gedachte Wiedererrichtung der Republik .

Die Bundesregierung hat am Freitag den Jahrestag der Wiedererrichtung der Republik begangen. Im Gedenken legten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler HC Strache (FPÖ) im Weiheraum und vor der Gedenktafel für die toten Soldaten am Äußeren Burgtor Kränze nieder. Am 27. April 1945 wurde mit der Unabhängigkeitserklärung von SPÖ, ÖVP und KPÖ die Geburt der Zweiten Republik eingeleitet.