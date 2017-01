In Vorarlberg verletzte sich ein Mann bei der Explosion eines Böllers in seiner Hand schwer. In Linz forderten Rauchgase in einem Eventkeller zehn Verletzte. In Innsbruck wurden Frauen von fünf bis sechs Männern sexuell belästigt.

Die als "ausländisch aussehend" beschriebenen Männer bedrängten laut Polizei die Opfer aus Deutschland, Rumänien und Italien am Marktplatz wiederholt, wobei sie diese küssten und betatschten. Zu den Übergriffen kam es zwischen 23.30 und 1.30 Uhr. Die Polizei ermittlet.

In Vorarlberg wurden zwei Feiernde durch Feuerwerkskörper verletzt. Laut Polizei explodierte einem 44-Jährigen auf einem Parkplatz eines Gasthauses in Bludenz ein Böller in der Hand. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand und im Genitalbereich.

Auf einem Campingplatz in Riefensberg wurde eine 23-Jährige von einer herabfallenden Rakete am Kopf getroffen. Die junge Frau erlitt durch den bereits abgebrannten Feuerwerkskörper eine Rissquetschwunde. Sie wurde im LKH Bregenz ambulant versorgt. Der Verursacher konnte laut Exekutive nicht ermittelt werden.

Auch in Kärnten waren mehrere Verletzte durch Pyrotechnik-Unfälle zu beklagen, außerdem kam es zu tätlichen Auseinandersetzungen. Private Feuerwerke, die wegen der Trockenheit eigentlich weitgehend untersagt gewesen wären, verursachten kleinere Wiesen- und Böschungsbrände. Ein 53-Jähriger aus Spittal erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, als eine Rakete nach dem Anzünden sofort explodierte.

In Völkermarkt machte laut Polizei ein 41 Jahre alter Mann kurz vor Mitternacht den Fehler, dass er eine mehrere Jahre alte Batterie mit Feuerwerkskörpern zündete. Eine Rakete explodierte und verletzte den Mann schwer am Kopf.

Ein Bekannter löschte die brennende Kleidung des Unfallopfers und leistete Erste Hilfe. Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 48-Jähriger Friesacher. Auch ihm detonierte eine Rakete zu früh und erwischte ihn im Gesicht. Alle drei Schwerverletzten wurden von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Verletzte gab es auch in einer Villacher Diskothek. Eine 18-jährige Frau wurde von einem Glas am Kopf getroffen, eine 24-Jährige bekam einen Sessel gegen das Haupt. Beide Verletzten wurden ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Täter konnten zunächst keine ausgeforscht werden.

Bei einer großen Silvesterparty in einem Linzer Wein- und Eventkeller sind am Sonntag gegen 1.35 Uhr zehn Personen durch Rauchgase verletzt worden. Bei einer mit Flüssiggas betriebenen Heizkanone war es laut Polizei zu einer Verpuffung gekommen. Die ersten Feuerwehrleute an Ort und Stelle stellten eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in den Räumen fest und leiteten die Evakuierung ein.