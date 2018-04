Im Rahmen der Wildstyle & Tattoo Messe hebt der US-Artist einen schweren Anker und schwingt diesen sogar mit den Augenhöhlen durch die Lüfte.

Die Veranstaltung, auch als "Jahrmarkt der Freaks" bekannt, findet am 14. und 15. April in der Wiener Stadthalle, am 21. und 22. April in der Innsbrucker Messehalle D und am 28. und 29. April in der Salzburger Sporthalle Alpenstraße statt. Mit dabei ist neben Stanton u.a. auch Lucky Diamond Rich, seit 2006 der "meist-tätowierte Mann der Welt". Dieser jongliert laufende Kettensägen und gehört zu den besten Schwertschluckern der Welt.