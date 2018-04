Unter der Marke „more than wine“ bringt Leo Hillinger Produkte und Veranstaltungsformate auf den Markt, für die vor allem zwei Faktoren charakteristisch sind: der Bezug zur Traube und zu seiner Heimat am Neusiedler See. Jüngster Coup des umtriebigen Winzers ist eine Kosmetiklinie, die ganz auf die Kraft der Bio-Traube setzt.

„Die Traube enthält für den Menschen wertvolle Wirkstoffe, daher hat mich die Idee einer Pflegelinie sofort begeistert“, erklärt der Unternehmer, der in der Fernsehshow „2 Minuten, 2 Millionen“ auf die Früchte-Kosmetik aufmerksam wurde. Sabrina Rettenbacher präsentierte vor der TV-Jury ihre Produktlinie „Fruits Cosmetics“ mit Wirkstoffen von verschiedenen Früchten. Leo Hillinger stieg als Investor ein und aus „Fruits Cosmetics“ wurde „Hillinger Cosmetics“ mit den Essenzen der Bio-Traube als wichtigste Zutat.

Pflegelinie besteht vorläufig aus sechs Produkten

Die Pflegelinie besteht aus vorläufig sechs Produkten, die speziell auf die weibliche Haut abgestimmt sind. „Sie kommen ohne Silikone und Parabene aus und enthalten wertvolle Inhaltsstoffe aus Traubenkernen, -wasser und auch -knospen. Die besten Wirkstoffe liefert immer noch die Natur“, so Hillinger weiters. Eine Erweiterung der Produktlinie ist angedacht, auch die männliche Fangemeinde darf hoffen.

Dass Leo Hillinger nun auch eine Kosmetiklinie lanciert, ist ein weiterer Schritt im Rahmen seiner Firmenphilosophie. Bereits vor einigen Jahren hat er damit begonnen, ein Imperium aufzubauen, in dessen Zentrum die Traube in ihrer vielfältigen Verwendungsmöglichkeit steht. Mit der Kosmetiklinie zeigt er einmal mehr, dass in der Superfrucht „more than wine“ steckt.