Häftling nahm sich das Leben .

Ein Häftling der Justizanstalt Wien-Josefstadt hat sich am vergangenen Samstag das Leben genommen. Das bestätigte Kerstin Mitsch, die stellvertretende Mediensprecherin der Justizanstalt, am Dienstagnachmittag. Es habe keine Anzeichen in Richtung einer möglichen Suizidgefährdung gegeben. Der Mann hätte sich am Mittwoch wegen Vergewaltigung vor einem Schöffensenat zu verantworten müssen.