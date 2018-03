Mindestens 65 weitere Menschen seien als verletzt gemeldet worden. Unter den Opfern seien Frauen und Kinder. Der IS reklamierte die Tat am Mittwochnachmittag (Ortszeit) über sein Sprachrohr AMAQ. In der Nachricht heißt es, "ein Selbstmordanschlag mit einer Sprengstoffweste" habe eine "Ansammlung von Schiiten während ihrer Neujahrsfeier" getroffen. Die islamistischen Taliban hatten zuvor im Internet-Kurzbotschaftendienst Twitter eine Beteiligung in Abrede gestellt.

Afghanistan feiert immer um den 20. März herum Nawruz, den Beginn des neuen afghanischen Jahres. Es greift auf vorislamische persische Traditionen zurück. Unter vielen Afghanen ist es ein sehr beliebtes Familienfest. Sie besuchen sich gegenseitig zu Hause, picknicken in Parks und kommen auf Plätzen vor Moscheen zu Tausenden oder sogar Zehntausenden für Gebete und Gespräche zusammen. Islamisten halten das Fest aber für heidnisch.

Der Polizeisprecher der Hauptstadt, Basir Mujahid, sagte, der Attentäter habe sich im Viertel Kart-e Sakhi im Westen der Stadt in die Luft gesprengt. In der Nähe liegt der sogenannte Blaue Schrein, eine große schiitische Moschee, an der alljährlich auch die Neujahrsfeierlichkeiten stattfinden.

Weil die Moschee wegen der Feierlichkeiten streng bewacht worden sei, sei der Täter wohl nicht näher herangekommen und habe seine Ladung vorzeitig vor dem großen Aliabad-Krankenhaus im Viertel gezündet, sagte Innenministeriumssprecher Nasrat Rahimi. Die meisten Opfer seien Passanten auf dem Weg zur Moschee gewesen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani verurteilte das Attentat als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit".

Der IS verübt in der afghanischen Hauptstadt Kabul mittlerweile mehr Attentate als die zahlenmäßig viel stärkeren Taliban. Die sunnitischen Islamisten haben es dabei vor allem auf Moscheen und Versammlungen der Schiiten abgesehen. Zuletzt hatte sich vor zwölf Tagen ein Attentäter des IS nahe einem schiitischen Totengedenken in die Luft gesprengt und mindestens zehn Menschen ermordet.

Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan traditionell nicht stark ausgeprägt. Sie wachsen aber, seitdem der in Afghanistan erst seit 2015 präsente IS mit seiner Anschlagsserie auf Schiiten begonnen hat.

Der US-Oberkommandierende in Afghanistan, General John Nicholson, sagte unlängst Reportern, der Schutz Kabuls habe für die ausländischen Truppen Priorität. Der jetzige Anschlag erfolgte während des Besuchs von US-Generalstabschef Joseph Dunford in Afghanistan. Dieser findet wenige Wochen vor den Frühjahrskämpfen statt, die heuer besonders blutig zu werden drohen.

Der Einsatz der US-Armee in Afghanistan setzte unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington ein. Die NATO-Militärallianz beendete ihren Kampfeinsatz im Dezember 2014 und setzte danach die Mission "Resolute Support" in Gang. Deren Schwerpunkt besteht in der Ausbildung und Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte.