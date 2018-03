83-Jähriger starb bei Brand eines Stalles .

Beim Brand eines Stalles in Diex (Bezirk Völkermarkt) ist am Mittwoch ein 83-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Brandes außerhalb des Wirtschaftsgebäudes vermutet worden war, wurde nach längerer Suchaktion erst in der Nacht auf Donnerstag leblos im Gebäude entdeckt. Wegen der starken Hitzeentwicklung hatte sich die Suche in dem Brandobjekt verzögert.