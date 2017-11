Geistig Verwirrter drohte mit Bombe in Supermarkt .

Ein geistig verwirrter Mann hat am Samstagvormittag in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) eine Bombendrohung abgesetzt. Er drohte telefonisch, dass in der Filiale des örtlichen Supermarktes eine Bombe versteckt sei, bestätigte die Landespolizeidirektion gegenüber der APA Medienberichte. Das Gebäude wurde geräumt und durchsucht, verdächtige Gegenstände wurden aber nicht gefunden.