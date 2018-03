Großbrand in Villacher Firmengebäude .

Im Werk der Firma "3M" in Villach ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breitete sich laut Polizei aufgrund einer "Durchzündung" auf das komplette Dach des Gebäudes aus. Sämtliche Feuerwehren aus Villach und Umgebung waren im Einsatz. Das Firmengelände wurde evakuiert, Verletzte gab es keine. Der Löscharbeiten dauerten gegen 8.30 Uhr noch an.