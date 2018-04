Koalitions-Fahrplan bis zur Angelobung steht wieder .

Nach dem Zwist um die Kärntner Regierungskoalition zwischen SPÖ und ÖVP ist der Fahrplan bis zur geplanten Angelobung am 12. April leicht angepasst worden. So plant die ÖVP keine Vorstandssitzung mehr, am Montag will man die neuen zwei Landesräte präsentieren, einer von ihnen wird wohl Neo-Parteichef Martin Gruber sein. Die SPÖ-Basis befindet am Samstag über den Koalitionspakt.