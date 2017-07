Im Mittelpunkt standen die Grenzübergänge Karawankentunnel und Wurzenpass - beide zu Slowenien - sowie Autobahnen und Bahnhöfe. Zwei Schlepper aus Ghana und Tansania wurden festgenommen, sie hatten versucht, zwei Gambier illegal über die Grenze zu bringen. Die beiden stellten Asylanträge. Am Hauptbahnhof Villach wurden drei illegal eingereiste Personen aus Pakistan, Afghanistan und Gambia aufgegriffen und festgenommen. An der italienischen Grenze in Thörl Maglern wurden vier Tschetschenen kontrolliert, einer von ihnen hatte keine Papiere, nun wird wegen Schlepperei ermittelt.

Dazu wurde eine Frau aus Bulgarien verhaftet, die vom Landesgericht Wien wegen Eigentums- und Gewaltdelikten gesucht wird. Ein Slowene, gegen den ein Einreiseverbot besteht, wurde wieder zurückgeschickt, und eine junge Kärntnerin hatte Marihuana dabei.