Kanzler Kern warnt vor Ausgrenzung von Rechtspopulisten .

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) warnt vor der Ausgrenzung von rechtspopulistischen Parteien wie der FPÖ oder der AfD. Es sei keine Erfolgsstrategie, solche Parteien zu tabuisieren oder deren Wähler zu ächten. Es brauche vielmehr eine inhaltliche Auseinandersetzung. "Dann zeigt sich ziemlich schnell, wie wenig Substanz da ist", so Kern in der "Bild am Sonntag".