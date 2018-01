Kärntner überlebte 150-Meter-Absturz .

Ein 44 Jahre alter Kärntner hat am Sonntag einen 150-Meter-Absturz in den Karawanken schwer verletzt überlebt. Laut Polizei war der Mann mit einem 42-jährigen Freund vom Bodental aus zu einer Skitour auf die Bielschitza (Bezirk Klagenfurt-Land) unterwegs, als er im Vertatscha-Kar in etwa 1.700 Metern Seehöhe den Halt verlor und auf hartem Untergrund abstürzte.