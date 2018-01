Zwei Flugzeuge kollidierten in Toronto am Boden .

Auf dem Flughafen Pearson International in Toronto sind am Freitag zwei Flugzeuge am Boden kollidiert. Das Flugzeugheck einer der beiden Maschinen geriet in Brand, wie auf Fotos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Opfer gab es keine. Die beiden Airlines der betroffenen Maschinen, WestJet und Sunwing, bestätigten den Vorfall.