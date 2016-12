Weltumsegler von Versorgungsschiff gerettet .

Der französische Segler Kito de Pavant, der am Dienstag bei der Solo-Weltregatta Vendee Globe in Seenot geraten war, ist Mittwochfrüh gerettet worden. Das in der Nähe fahrende französische Versorgungsschiff "Marion Dufresne" brachte De Pavant in Sicherheit.