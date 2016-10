Weltklimavertrag tritt im November in Kraft .

Der Weltklimavertrag wird am 4. November in Kraft treten. Wie Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) der APA sagte, wurde durch die offizielle Hinterlegung des Abkommens am Mittwoch seitens der Europäischen Union bei der UNO in New York die entsprechenden Zielvorgaben erreicht. "Dieses historische Abkommen ist der Startschuss für eine ambitionierte globale Klimapolitik", so der Minister.