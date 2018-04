ÖVP Burgenland will dezentrale Landesverwaltung .

Die ÖVP Burgenland hat sich am Dienstag anlässlich einer Klubklausur in Jennersdorf für eine Modernisierung der Landesverwaltung ausgesprochen, die auch zu weniger Bürokratie führen soll. Erreichen will man dies unter anderem durch von ihrem Aufbau her besser lesbare Gesetze sowie durch dezentrale Verwaltungseinheiten.