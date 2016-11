Die Hütteldorfer blieben diese Saison in der Bundesliga hinter den Erwartungen zurück, liegen mit 20 Punkten nach 14 Spielen als Fünfter außerhalb der Europacup-Ränge. Ausschlaggebend für die Trennung war das Heim-0:1 gegen den WAC am Sonntag.

Büskens war erst am 7. Juni als Nachfolger von Zoran Barisic geholt worden. Müller hatte das Amt des Sportdirektors seit Jänner 2014 bekleidet. Die Nachfolgefrage soll bis Ende der Länderspielpause geklärt sein, vorerst leitet Thomas Hickersberger das Training. "Da derzeit keinerlei dringlichen Vertragsgespräche auf der Agenda stehen, wollen wir uns bei der Suche nach einem Nachfolger, der sowohl aus Österreich als auch aus dem Ausland kommen kann und Deutsch sprechen soll, Zeit lassen", verlautete Rapid-Präsident Michael Krammer auf der Vereins-Website.

Fix ist, dass auf den neuen Trainer gleich große Herausforderungen zukommen. Nach der Länderspielpause geht es am 20. November auswärts gegen Titelverteidiger Red Bull Salzburg, am 24. November wartet in der Europa League das wichtige Auswärtsspiel in Genk und am 27. November ist im Allianz Stadion Tabellenführer Sturm Graz zu Gast. Die Steirer haben aktuell neun Punkte mehr als Rapid auf dem Konto.