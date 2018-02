Es gehe darum, mit einer verlässlichen Regierung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass "wir morgen auch noch in Wohlstand und in Sicherheit im umfassenden Sinne leben können". Dieses Ziel dürfe man bei allen Details, um die es jetzt gehe, nicht aus den Augen verlieren. Merkel nannte drei Knackpunkte, um die es am Dienstag noch gehen werde: Gesundheit, Arbeitsmarkt und "internationale Verlässlichkeit".

SPD-Chef Martin Schulz bekräftigte das Ziel, die Gespräche am Dienstag abzuschließen. "Wir haben guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu einem Ende kommen werden." Er hoffe, dass es am Ende ein "gutes Ergebnis" gebe. Es gehe darum, eine stabile, dauerhafte Regierung zu bilden. Berichte, in der Außenpolitik gebe es noch große Probleme, wies Schulz zurück. In der Europa-Politik sei man zu einem "hervorragenden Ergebnis" gekommen.

Im Endspurt der Verhandlungen im Konrad-Adenauer-Haus der CDU müssen noch mehr größere Fragen geklärt werden, als bisher bekannt. Nach wie vor strittig sind weiterhin die ganz großen Bereiche Gesundheit, Job-Befristungen und Finanzen, wie aus Verhandlungskreisen bekannt wurde. Offen ist demnach aber beispielsweise auch noch die künftige Höhe der Ausgaben für die Verteidigungs- und die Entwicklungspolitik.

Es wurde mit Verhandlungen bis in die Nacht gerechnet. Eine nochmalige Vertagung galt aus ausgeschlossen, weil es sonst mit den nach einer Einigung nötigen Fraktions- und Gremiensitzungen eng werden würde. Dienstag ist der zweite und letzte Tag, den sich die Parteien selbst als Limit für ihre Koalitionsgespräche gesetzt hatten.