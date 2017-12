Das Thema der morgigen Pressekonferenz, die Kurz und Strache selbst bestreiten dürften, ist noch nicht bekannt. Die Verhandlungen starten zu Mittag um 12.00 Uhr und sollten etwa drei Stunden dauern.

Bei den Gesprächen am Dienstag ging es wohl weiterhin um Budget- und Steuerfragen. Große offene Brocken waren zuletzt etwa auch der Ausbau der Direkten Demokratie, das Rauchverbot in der Gastronomie, etwaige Reformen bei der Kammern-Pflichtmitgliedschaft oder eine Zusammenlegung der Krankenkassen. In Verhandlerkreisen rechnet man mit einem Abschluss der Gespräche erst am Wochenende Mitte Dezember und noch nicht wie zwischenzeitlich kolportiert am kommenden verlängerten Wochenende.